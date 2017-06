politica

A 13ª Vara Federal de Curitiba homologou nesta terça-feira,6, o acordo de leniência fechado entre a Braskem e o Ministério Público Federal (MPF), no âmbito da Operação Lava Jato.

Segundo informou a companhia, esta era a etapa que faltava para a homologação definitiva do acordo global firmado com as autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça. A Braskem concordou em pagar um total de US$ 957 milhões em multas aos três países.