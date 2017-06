Ministros rejeitam quatro pedidos de defesas da chapa Dilma-Temer

Julgamento no TSE

A primeira sessão do julgamento da chapa Dilma-Temer acabou após os ministros rejeitarem quatro preliminares apresentadas pela defesa de Michel Temer e Dilma Rousseff na noite desta terça-feira (6). O julgamento será retomado nesta quarta-feira (7) a partir das 9h.

A primeira preliminar analisada na Corte argumentava que o Tribunal não poderia julgar a presidente. O segundo pedido defendia que as duas ações apensadas ao processo deveriam ser extintas. Outra solicitação da defesa afirmava que a ação perdeu o objeto principal, porque Dilma, candidata à Presidência em 2014, perdeu o mandato presidencial em agosto do ano passado, com a decisão do processo de impeachment. O último questionamento pedia a inversão de ordem das testemunhas. Todas as questões foram negadas por unanimidade.

Leia mais:

Estratégia de Temer para reforçar defesa no TSE gera desconforto e reação

INFOGRÁFICO: como será o julgamento da chapa Dilma-Temer

FOTO: PF usou cães farejadores para vasculhar TSE antes de julgamento



Com as rejeições, o julgamento da chapa prossegue na Casa. Antes de iniciar a análise dos pedidos das defesas, Herman Benjamin parabenizou os advogados presentes na sessão e destacou a necessidade de uma reforma política e eleitoral:

— Enfraquecer a Justiça Eleitoral é condenar as eleições ao descrédito — disse.

Leitura do relatório



Na leitura do relatório, na abertura da sessão, Herman Benjamin disse que o PSDB moveu as ações alegando que a chapa praticou abuso de "poder econômico e político" durante a campanha de 2014, e citou que o partido alegou que houve arrecadação ilegal a partir de "contratos com a Petrobras" e que os valores desviados chegariam a "cifras milionárias".

Benjamin lembrou que foram ouvidas 64 testemunhas e realizadas diversas diligências durante a tramitação do processo, como a determinação da quebra de sigilo fiscal de pessoas físicas e jurídicas das gráficas que prestaram serviços para a campanha em 2014.



O relator destacou que pediu a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para ouvir vários delatores da Operação Lava Jato, como Marcelo Odebrecht, Delcídio Amaral, Nestor Cerveró e Claudio Melo Filho.