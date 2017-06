Rio de Janeiro já discute projeto que define adesão a socorro federal

Crise nas finanças

Em meio a uma crise financeira sem precedentes, o governo do Estado do Rio de Janeiro aprovou medidas — como a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) — que aceleram a liberação do auxílio financeiro da União. Na último dia 30, deputados fluminenses começaram a discutir o projeto de lei que define a adesão ao plano de recuperação. A previsão do secretário estadual da Fazenda, Gustavo Barbosa, é assinar o acordo entre este mês e julho.



— Estamos um pouco à frente do Rio Grande do Sul na operação em si, porque viemos tratando disso há mais tempo com o governo federal e temos contado com a sensibilidade da Assembleia no sentido de aprovar o que é necessário. Houve resistências, e isso é natural, mas os deputados compreenderam a situação e têm sido sensíveis — diz Barbosa.

Na proposta que define a adesão do Rio ao ajuste proposto pela União, o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) justificou a iniciativa como "condição indispensável para que a administração pública estadual possa alcançar estabilidade financeira" e "voltar a ter previsibilidade no cumprimento de seus compromissos, inclusive de pessoal".

— Só com a suspensão da dívida teremos um fôlego de cerca de R$ 24 bilhões em três anos. Por isso, consideramos fundamental aderir — afirma Barbosa.

Enquanto no Rio Grande do Sul o principal desafio é obter autorização para privatizar estatais, o governo fluminense conseguiu sancionar a medida, no caso da Cedae, ainda em março. A lei prevê que, antes mesmo de efetivar a venda, o Poder Executivo pode antecipar R$ 3,5 bilhões via operação de crédito para regularizar a folha dos servidores — as remunerações de abril estão em atraso, assim como o 13º salário de 2016.



No último dia 25, os deputados do Rio deram aval ao aumento da alíquota previdenciária dos servidores para 14%, em meio a protestos com bombas de gás lacrimogênio do lado de fora. Medida semelhante foi aprovada no Rio Grande do Sul em 2016, mas, no caso do Rio, era o item considerado mais difícil no rol de ações. Na avaliação do governo, "o pior já passou".

Além de obter o aval dos parlamentares para formalizar a adesão ao plano federal, o Poder Executivo precisa, ainda, da aprovação de dois projetos que tramitam na Assembleia: o que altera regras do Rioprevidência e muda a concessão de pensões por morte e o que impõe limite aos gastos públicos.

— Assim que isso se concretizar, vamos levar uma primeira proposta ao Ministério da Fazenda. Acredito que estamos mais perto de as coisas aconteceram — conclui Barbosa.

O regime de recuperação fiscal

- Em maio, após meses de discussão, o Senado aprovou o projeto de lei que criou o regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal.

- O texto estabelece que Estados em crise, como RS e RJ, poderão fechar acordos com a União para suspender o pagamento da dívida por três anos, prorrogáveis por mais três.

- O texto também abre a possibilidade de aval da União para novos financiamentos, com o objetivo de reequilibrar as finanças.

Como funciona a adesão

- O Estado interessado deve comprovar a crise financeira e assinar um pré-acordo com a União.

- No texto, deverão constar o interesse em aderir, o atendimento aos requisitos básicos e a capacidade do plano proposto de equilibrar as contas.

- Para que o pré-acordo se efetive, a adesão precisa ser aprovada na Assembleia, e o Estado terá de cumprir uma série de contrapartidas.

Principais contrapartidas

- Privatização de empresas dos setores financeiro, de energia e de saneamento e outros.

- Redução dos incentivos fiscais em, no mínimo, 10% ao ano.

- Congelamento dos salários dos servidores e proibição de contratação de funcionários (exceto reposição de aposentados).

- Revisão do regime jurídico dos servidores para que fique igual ao regime dos servidores federais ou aprovação de lei de responsabilidade fiscal para disciplinar o crescimento dos gastos públicos.

- Instituição de regime de previdência complementar e elevação da alíquota de contribuição dos servidores para 14%.

Os pontos polêmicos

- Ao final do período de suspensão da dívida, os valores não pagos elevarão o passivo em R$ 10,5 bilhões (R$ 1 bilhão em juro e correção).

- A possível obtenção de novo financiamento aumentará a dívida do Estado com instituições financeiras.

- Para os críticos, as contrapartidas são excessivas, e o acordo não solucionará a crise.

- O governo reconhece que não é solução definitiva, mas diz não haver alternativa.