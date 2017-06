Sartori conduz palestra sobre investimentos no RS a empresários japoneses 

Na Ásia

Em evento complementar à assinatura de memorando de entendimento entre o Estado e o Banco Iwata Shinkin, o governador José Ivo Sartori abriu o VIII Seminário Econômico do Brasil. A pedido da instituição financeira, apresentou dados técnicos e a posição do Rio Grande do Sul em questões mercadológicas em comparação a outros Estados. A palestra foi batizada de "RS — Entrada para o Mercosul e oportunidade de negócios".



— Somos a porta de entrada da América do Sul. Temos um parque industrial diversificado e com potencial de crescimento — destacou Sartori.

O governador foi ouvido por cerca de 200 empresários japoneses da região de Hamamatsu e Iwata, cidades com forte vocação industrial e com grande presença de brasileiros. A intenção da apresentação, feita em português e japonês, foi apresentar o Rio Grande do Sul como um polo de investimento bem localizado, com mão de obra qualificada e com possibilidades de incentivos fiscais, como o Fundo Operação Empresa (Fundopem).

Entre os empresários presentes no evento, patrocinado pelo Banco Iwata Shinkin, alguns já veem o Brasil como possibilidade de investimento. O diretor executivo da TRC Takada, Junya Takada, pretende instalar um estacionamento automatizado em São Paulo.

— Temos muitos brasileiros em Hamamatsu, é uma comunidade japonesa forte em São Paulo. Muitos investidores do Japão tem medo da distância, mas para mim não é um problema — disse.

No entanto, Takada busca investidores para poder tirar o negócio do papel, que é desenvolvido há cinco anos. Ele lembra ainda que, quando o projeto foi iniciado, o dólar estava na casa de R$ 2,20. No entanto, no decorrer do processo, a moeda americana bateu os R$ 4, o que o obrigou a rever o projeto.



O seminário foi fechado com a palestra "Rumo à recuperação da economia brasileira e a transição do ambiente de negócios". A partir de elementos da meteorologia, como figuras de sol e nuvens chuvosas, a evolução da crise financeira no país foi apresentada com uma mensagem de otimismo, mas também com restrições.



— Hoje os riscos estão maiores que as vantagens. Mas com as reformas propostas pelo atual governo, a tendência é de melhora no ambiente — relatou o representante da Jetro, agência ligada ao governo japonês que analisa o mercado exterior, Kojiro Takeshita.



O palestrante relatou que entre os maiores entraves para o investidor no Brasil estão o alto custo tributário, os juros, a incerteza quanto ao câmbio, problemas de logística e causas trabalhistas. Ele defendeu as reformas propostas pelo presidente Michel Temer para alterações nas relações de trabalho, incluindo as terceirizações, e na Previdência. Disse que, embora reconheça a contrariedade da população, acredita que a retomada da economia passa por essas questões.