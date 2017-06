Vamos continuar nosso trabalho no Congresso independentemente do TSE, diz Eunício

politica

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), minimizou o julgamento que pode cassar a chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcado para começar na noite desta terça-feira, 6, e afirmou que o Congresso manterá seus trabalhos normalmente. "O julgamento no TSE cabe aos ministros do TSE. Vamos continuar nosso trabalho no Congresso independentemente do que acontecer no TSE", afirmou.

O senador argumentou que discussões importantes vão ocorrer com normalidade no Congresso nesta terça-feira. Ele citou, por exemplo, a votação da Reforma Trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A sessão começou por volta das 10h da manhã e se estende com a leitura de relatórios alternativos apresentados pela oposição.

"Teremos um debate intenso da Reforma Trabalhista hoje na CAE, onde serão apresentados três votos em separado. Também temos hoje pauta extensa no plenário, com previsão de votação de Propostas de Emenda à Constituição", apontou.

Aliado de Michel Temer, além de buscar transmitir clima de tranquilidade no Congresso, o presidente do Senado também desejou que o julgamento no TSE seja pautado por questões técnicas. "Espero que seja um julgamento do mundo do processo jurídico", afirmou.