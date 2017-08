Após encontro fora da agenda oficial na terça-feira, Raquel Dodge afirma que discutiu sua posse com Temer

Brasília

A subprocuradora da República Raquel Dodge se reuniu com o presidente Michel Temer na noite de terça-feira (8), em um encontro fora da agenda oficial da Presidência. Dodge afirmou ao jornal Folha de S.Paulo que o objetivo da reunião era discutir a agenda de sua posse na Procuradoria-Geral da República, em setembro.

A subprocuradora irá substituir o atual ocupante do cargo, o procurador Rodrigo Janot.

— O presidente indagava sobre a data e horário possível para a minha posse, pois precisa viajar para os Estados Unidos no dia 18 de setembro, segunda, para fazer a abertura da Assembleia Geral da ONU no dia 19. O mandato do PGR termina no dia 17, domingo — disse Dodge à Folha.



Leia mais

Defesa de Temer pede suspeição de Janot

Os principais argumentos da defesa de Temer no pedido para que Janot seja retirado de investigação



Um cinegrafista da TV Globo registou a visita da subprocuradora ao Palácio do Jaburu. Ainda conforma e Folha de S.Paulo, o Planalto confirmou a motivação da conversa.

O encontro ocorreu no mesmo dia em que a defesa do presidente Michel Temer pediu suspeição de Janot ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Lava-Jato na Corte. O documento foi encaminhado à Justiça pelo criminalista e amigo de Temer Antônio Claudio Mariz de Oliveira. O advogado do chefe do Executivo afirma que "já se tornou público e notório que a atuação do procurador-geral da República, em casos envolvendo o presidente da República, vem extrapolando em muito os seus limites constitucionais e legais inerentes ao cargo que ocupa".