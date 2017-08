Assembleia Legislativa aprova 13 projetos na sessão desta terça-feira 

Parlamento gaúcho

Os 13 projetos previstos para apreciação na ordem do dia da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (8) foram aprovados na Casa. Ao contrário das últimas sessões antes do recesso de meio de ano, a sessão desta terça não contou com a análise de matérias polêmicas. Entre os textos que passaram pelo crivo dos parlamentares estão os projetos de lei 25/2017, que inclui a farinha de arroz na relação de produtos que podem compor a cesta básica no Estado, e 113/2017, que altera a legislação que trata sobre aplicação de multas na área de defesa animal.



Para justificar a necessidade da aprovação do PL 25/2017, o governo argumentou que a medida "beneficiará as pessoas que sofrem com a doença celíaca", pois vai proporcionar "o acesso, com menor custo, à farinha de arroz e aos produtos resultantes de sua industrialização". O Piratini também afirma que a inclusão do produto na cesta básica no exercício de 2017 "resultará em renúncia de receita no valor de aproximadamente R$ 504 mil por ano".



Em relação ao PL 113/2017, o Executivo afirma que a alteração vai tornar a legislação mais eficaz no âmbito da proteção da condição sanitária dos rebanhos, que, conforme o governo, é "patrimônio social e econômico do Estado".



Outras matérias aprovadas:



PLC 141/2017 - Altera a lei que trata da criação do Plano de Seguridade Social dos Parlamentares gaúchos, no que respeita à saída de segurados.



PR 7/2017 - Altera a resolução que criou o Fundo de Reaparelhamento da Assembleia Legislativa. A medida assegura que os recursos do Fundo serão depositados em estabelecimento bancário público, em conta denominada Fundo de Reaparelhamento da Assembleia Legislativa, podendo apenas ser movimentado com a autorização do presidente da Assembleia.



PR 8/2017 - Estabelece os critérios de instalação da Assembleia Legislativa na Expointer deste ano.



PR 6/2017 - Texto que aprova o Relatório Final da Comissão Especial da Segurança Pública no Estado do Rio Grande do Sul.



PL 459/2015 - Institui, no Rio Grande do Sul, o mês de dezembro como período dedicado ao enfrentamento à Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis.



PL 73/2013 - Institui a Semana Estadual de Combate ao Crack. O evento será celebrado, uma vez ao ano, de 19 a 26 de dezembro.



PL 121/2013 - Dá o nome de Rodovia Elio de Farias Matos à RS-494, que liga Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul e Mampituba.



PL 57/2014 - Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado a "Expodireto-Cotrijal – Feira Internacional", realizada anualmente no mês de março, em Não-Me-Toque.



PL 326/2015 - Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Música Nativista Galponeira de Bagé.



PL 408/2015 - Dá o nome de Rodovia Urbano Ernesto Stumpf ao trecho da ERS-142, que liga Carazinho ao entroncamento da ERS-223.



PL 413/2015 - Declara o município de Linha Nova como "Berço das Cervejarias do Rio Grande do Sul".



