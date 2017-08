Da delação da JBS ao pedido de suspeição, relembre os embates entre Temer e Janot

PGR x Presidência

Nesta terça-feira (8), a defesa de Michel Temer pediu a suspeição do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A medida tem como objetivo retirar o chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR) do inquérito que investiga o presidente na Operação Lava-Jato. No documento, o advogado e amigo de Temer Antônio Cláudio Mariz de Oliveira diz que Janot não adota postura imparcial no processo e age com motivação pessoal.



O pedido da defesa de Temer é o mais recente capítulo de um histórico de animosidades entre o presidente e o procurador-geral da República, que tiveram início em maio, com a divulgação do conteúdo da delação premiada dos executivos da JBS. Relembre:

17 de maio

É revelada a delação da JBS, com divulgação de gravação de conversa entre Michel Temer e Joesley Batista e de imagens nas quais Rodrigo Rocha Loures (PMDB-SP), ex-assessor do presidente, recebe uma mala com R$ 500 mil entregue por executivo da JBS. Dois dias depois, o ministro do STF Edson Fachin autoriza, a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o início da investigação contra o presidente por crimes de corrupção passiva, obstrução de Justiça e organização criminosa.



18 de maio

Em seu primeiro pronunciamento sobre o assunto, Temer nega qualquer conduta ilegal e diz, enfaticamente, que não renunciaria à Presidência. Não houve referência direta a Rodrigo Janot.



20 de maio

No seu segundo pronunciamento, Temer ataca Joesley Batista e anuncia que ingressaria com pedido para suspender o inquérito aberto contra ele no STF. Também questiona a gravação, alegando que houve edição. Para a procuradoria, a prova é válida.



26 de junho

Janot denuncia Temer ao Supremo sob acusação de corrupção passiva. Pela primeira vez, o presidente reage, diretamente, contra o procurador-geral. Diz que é alvo de ilações, e acusa Janot de buscar "revanche, destruição e vingança". Em pronunciamento, cita Marcelo Miller, ex-procurador que deixou o Ministério Público Federal para atuar em um escritório de advocacia que negociou o acordo de leniência do grupo JBS. Temer insinua que parte dos "milhões" pagos aos advogados poderia ter ficado com Janot:

— Pelas novas leis da ilação, poderíamos concluir que, talvez, os milhões não fossem unicamente para o assessor de confiança que deixou a PGR.



28 de junho

Temer indica Raquel Dodge como nova procuradora-geral da República. Considerada opositora de Janot, ela foi a segunda colocada em votação realizada entre os membros do Ministério Público Federal — tradicionalmente, o primeiro colocado é indicado para o cargo.



1º de julho

Durante palestra no 12º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), em São Paulo, Janot diz que "enquanto houver bambu, lá vai flecha", em referência a seu trabalho nos meses que restam de mandato — o procurador-geral deixa o cargo em 17 de setembro.

2 de agosto

Denúncia contra Temer é barrada na Câmara e presidente afirma que peça de Janot é uma "ficção" baseada em um ato criminoso patrocinado por um "cafajeste" e "bandido", referindo-se a Joesley. O procurador-geral pede a Fachin para deslocar a apuração sobre Temer por suspeita de envolvimento em organização criminosa do inquérito da JBS, aberto em maio, para outro mais antigo, que investiga políticos do PMDB e aliados — o chamado quadrilhão.



3 de agosto

Temer volta a criticar procurador-geral, que define estratégia para apresentar ao STF nova denúncia, desta vez sobre obstrução da Justiça.



7 de agosto

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Janot diz que "colaborações em curso" podem ajudar nas investigações contra Temer por suspeita de obstrução de Justiça e organização criminosa. Os inquéritos servem para embasar novas denúncias contra o peemedebista. A procuradoria negocia as delações do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e do operador financeiro do PMDB Lúcio Funaro.

