Decisão judicial garante sequestro de contas do governo do RS para pagamento de salários de auditores fiscais

Crise financeira

Apesar do parcelamento de salários dos servidores gaúchos ligados ao Executivo também atingir os auditores fiscais da Secretaria da Fazenda, o pagamento para a categoria é realizado de forma diferente. Uma decisão judicial em última instância proíbe os atrasos. Devido a isso, a entrada de valores nas contas do Piratini são acompanhadas e, a partir do sequestro de valores, o depósito para cerca de 1.450 trabalhadores filiados ao Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do RS (Sindifisco-RS) é antecipado em relação aos demais.

Leia mais:

Governo do RS deposita nova parcela de até R$ 1 mil a servidores nesta sexta

Sartori quer limitar pagamento de servidores cedidos a sindicatos a um por categoria



De acordo com a entidade, a busca pela ação é realizada desde o início dos parcelamentos, em 2015. No entanto, a determinação do sequestro de contas começou há três meses. De acordo com o presidente do Sindifisco-RS, Celso Malhani, os valores encontrados nas contas garantem o pagamento mensal antecipado em relação aos demais servidores, mas não integral.

— A Justiça nunca encontra o valor suficiente para quitar os salários de toda a categoria. Recebemos parcelado também, mas é um parcelamento diferente — diz.

Questionado sobre a crise financeira do Estado e a ciência dos auditores fiscais quanto à situação, já que trabalham na Secretaria da Fazenda, Malhani defende o cumprimento da decisão judicial.

— É uma decisão cumprida por ter transitado em julgado. Qualquer sindicato que tenha situação semelhante pode pedir o mesmo. É um direito do servidor — opina, criticando o fato de que apenas os trabalhadores ligados ao Executivo tenham os vencimentos atrasados.

O Estado tem cerca de 30 decisões judiciais que o obriga a pagar os salários em dia. No entanto, em instâncias superiores, há o entendimento da Justiça de que o Piratini não tem como quitar toda a folha, superior a R$ 1 bilhão, no último dia útil de cada mês. A situação do Sindifisco-RS é diferente por se tratar de uma ação judicial antiga, impetrada durante o governo de Germano Rigotto e executada na legislatura de Yeda Crusius.

Salários

Até o momento, o Estado pagou cinco parcelas referentes aos salários de julho. O valor depositado foi de até R$ 3.600, quitando os vencimentos de 70% do funcionalismo. O restante será quitado até a próxima terça-feira (15). Atualmente, há 344 mil matrículas ligadas ao Executivo gaúcho.