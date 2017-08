Eleição suplementar para governador no Amazonas terá segundo turno

Votação fora de época

O novo governador do Amazonas só será conhecido no segundo turno das eleições, no dia 27 de agosto. Com 96,78% dos votos apurados, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-AM) confirmou que continuam na disputa Amazonino Mendes (PDT), que teve 38,92% dos votos, e Eduardo Braga (PMDB), com 24,7% dos votos.

Houve 24,14% de abstenção, ou seja, quase 550 mil eleitores, dos mais de 2,3 milhões aptos a votar, não compareceram às urnas. Um resultado dentro do esperado pela Justiça Eleitoral, que estimou inicialmente uma abstenção de 25% na capital e 35% no interior. Os votos brancos correspondem a 3,54% e os nulos a 12,56%.

— Penso que a abstenção está dentro da normalidade, dentro da média nacional, por ser uma eleição fora de época — ressaltou o presidente do TRE-AM, Yêdo Simões.

Amazonino Mendes nasceu no Amazonas e é formado em Direito. Começou sua vida política em 1983, quando foi eleito prefeito de Manaus. Foi eleito para o cargo mais duas vezes, em 1993 e em 2009. Por três vezes, também foi governador do Amazonas. Em 1991 e em 1992 foi senador. O vice de Amazonino é o deputado estadual Bosco Saraiva, do PSDB.

O senador Eduardo Braga nasceu em Belém, no Pará, e é engenheiro. Foi eleito vereador em 1983. Já foi deputado estadual e federal, governador do Amazonas em dois mandatos e vice-prefeito de Manaus. É senador desde 2011. O vice de Braga é Marcelo Ramos, do PR.

Mais de 50 urnas apresentaram problemas

Ao todo, 53 urnas eletrônicas apresentaram falhas durante a votação nesse domingo. Destas, 16 precisaram ser substituídas. Os 1.508 locais de votação receberam em todo o estado receberam 6.680 urnas eletrônicas. Em apenas um município, Atalaia do Norte, houve atraso de cerca de uma hora no início da votação em uma zona eleitoral.

— Foi uma situação, digamos, atípica. Teve uma urna que ia sair ontem (sábado, 5) no final do dia mas, por motivos técnicos, só saiu hoje (domingo, 6) para a comunidade do Remansinho, no Vale do Javari, onde há pouquíssimos eleitores — explicou o secretário de Tecnologia da Informação do tribunal, Rodrigo Camelo.

No município de Iranduba, a votação em duas localidades, as Ilhas da Paciência e Jucurutu, que não têm energia elétrica, foi realizada com uma bateria externa, o que provocou atraso no encerramento do pleito.

A Polícia Civil do Amazonas informou que a eleição ocorreu de forma tranquila e com poucas ocorrências. Em Manaus, foi registrado um caso de desordem, às 9h. Uma mulher, identificada como Eunice Moraes de Oliveira, 50 anos, agrediu fisicamente com um tapa no rosto uma mesária.

Após a agressão, policiais militares foram acionados e conduziram as pessoas envolvidas para Juizado Especial do Tribunal Regional Eleitoral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A agressora assinou termo circunstanciado por desordem e depois foi liberada.

Um homem também foi detido na capital suspeito de tirar uma foto na hora de votar. No município de Manicoré houve um flagrante de boca de urna. Em Uarini, foi registrado um caso de embriaguez. Já em Nhamundá foi flagrado transporte ilegal de eleitores.