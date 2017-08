Governo do RS vai depositar nova parcela de até R$ 1 mil a servidores nesta sexta

Salários de julho

Os servidores vinculados ao Executivo gaúcho irão receber a quinta parcela dos salários de julho nesta sexta-feira (11). O Estado pagará até R$ 1 mil por matrícula. Com isso, será possível quitar 70% dos vencimentos do funcionalismo. A expectativa do Estado é depositar o restante dos valores até a próxima terça-feira (15).

O novo pagamento será possível a partir da entrada nos cofres gaúchos, nesta quinta-feira (10), do ICMS das empresas de energia elétrica, telecomunicações e combustíveis.

Parcelas pagas

- 31/07: R$ 650

- 1º/08: R$ 450 (total R$ 1.100)

- 09/08: R$ 450 (total R$ 1.550)

- 10/08: R$ 1.050 (total R$ 2.600)

- 11/08: R$ 1.000 (total R$ 3.600)