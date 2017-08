Governo Sartori deve pagar terceira parcela dos salários de julho nesta quarta-feira

A conta gotas

O governo Sartori espera pagar, ainda nesta quarta-feira (9), a terceira parcela dos salários de julho dos servidores estaduais. O valor a ser creditado na conta dos servidores — estimado em até R$ 450 — depende da entrada da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nos cofres públicos, que começa hoje.

Segundo a Secretaria da Fazenda, o martelo deve ser batido a partir das 16h30min desta quarta, quando deve ser confirmada a entrada dos R$ 130 milhões necessários para pagar a terceira parcela ao funcionalismo. Com isso, a expectativa é de que os salários comecem a entrar na conta dos servidores a partir desta noite.

Leia mais:

Piratini quer reduzir de 110 para 16 o total de sindicalistas cedidos

Assembleia aprova PEC que inicia saída da BM da guarda externa dos presídios

Assembleia aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018



Na segunda-feira da semana passada (31), haviam sido repassados R$ 650 e, no dia seguinte, mais R$ 450 relativos a julho. Se forem confirmados os R$ 450 de hoje, o governo terá pago R$ 1.550 por matrícula, o que equivale a 30% da folha do funcionalismo estadual. A expectativa é de que o pagamento integral ocorra até o dia 15 de agosto.

Para conseguir pagar o funcionalismo em julho, o governo do Estado suspendeu o pagamento da parcela da dívida com a União, equivalente a pouco mais de R$ 140 milhões e com vencimento no último dia 31.



A expectativa segue pessimista para os próximos meses. Mesmo com a suspensão dos repasses ao governo federal, o Piratini encontrará dificuldades para quitar os salários. O secretário estadual da Fazenda, Giovani Feltes, admitiu a possibilidade de ocorrer encontro entre duas folhas nos próximos meses — ou seja, chegar o momento de pagar um mês sem ainda ter quitado o anterior.