INFOGRÁFICO: quanto custam ao Estado os servidores cedidos a sindicatos

Segundo dados da Secretaria da Fazenda, o Executivo estadual tem ao menos 110 servidores cedidos a sindicatos, com remuneração média de R$ 10,3 mil e custo mensal de R$ 1,13 milhão aos cofres públicos. Com base em números de julho, o levantamento leva em conta dados registrados pelas secretarias e demais órgãos da administração direta no sistema de Recursos Humanos do Estado (RHE).

O estudo exclui aposentados e não contabiliza encargos sociais. Considerando as ressalvas, o montante equivale a 0,08% da folha e representa R$ 14,7 milhões por ano — cifra pequena ante o rombo previsto para 2017, de R$ 3,4 bilhões.



GRÁFICO - Servidores em direções de entidades de classe no RS

PODER EXECUTIVO

Quantos são, onde estão e quanto custam ao Estado os servidores em licença para atuação sindical. Os dados são da Secretaria da Fazenda, consultados no sistema de Recursos Humanos do Estado (RHE), e se referem à folha de julho da administração direta. Só estão na lista os casos informados pelos órgãos do governo, excluídos inativos, sem considerar o custo dos encargos.



- 110 servidores ativos

- R$ 10,26 mil de remuneração, em média

- R$ 1,13 milhão de custo mensal para o Estado

- 0,08% da folha ao mês

- R$ 14,67 milhões de custo anual para o governo

Clique nas esferas para ver as informações detalhadas de cada órgão do governo (quanto maior a esfera, maior o gasto total com servidores cedidos):