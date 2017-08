Lava-Jato no Rio: Justiça determina prisão de dois empresários por fraude nos transportes

Operação Ponto Final

Zero Hora

Por: Zero Hora

Em um desmembramento da Lava-Jato no Rio, a Justiça Federal expediu, manhã desta quarta-feira (9), mais dois mandados de prisão contra dois empresários ligados ao esquema de corrupção envolvendo a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor).

Segundo o G1, o empresário Nuno Canhão Bernardes Gonçalves Coelho foi preso em Curitiba. O outro alvo, Guilherme Neves Vialle, está no Exterior e, por isso, a Interpol foi acionada. Ambos são suspeitos de lavagem de dinheiro. A ação foi batizada de Gotham City.

Leia mais:

Cabral recebeu R$ 144,7 milhões em propinas do setor de transportes entre 2010 e 2016, diz MPF

Em depoimento à Justiça, Cabral nega propina: "Que maluquice é essa?"

Juiz do Rio aceita duas novas denúncias contra Cabral



Na terça-feira (8), o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) virou réu pela 14ª vez na Lava-Jato. Além de Cabral, também viraram rés outras 23 pessoas — todos investigados durante a Operação Ponto Final, que desvendou um esquema criminoso no setor de transportes do Estado.

Segundo os procuradores, só o ex-governador pode ter recebido aproximadamente R$ 145 milhões em propinas.