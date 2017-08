Piratini classifica como ¿afronta¿ atividades do Cpers críticas ao governo Sartori em horário de aula

Críticas

Dois dias após o anúncio do Cpers-Sindicato de que usará horários de aulas para a promoção de debates críticos ao governo gaúcho, o Piratini divulgou nota, nesta sexta-feira (11), comentando o fato. No texto, o valor pedagógico dos atos, classificados como totalitários e absurdos, é contestado. Na visão do Executivo, o ambiente escolar será utilizado como ¿palco político¿.

A polêmica começou depois que a entidade marcou três datas em agosto para a realização de ¿aulas cidadãs¿. Nesses dias, haverá aula normal até o recreio e, na sequência, debates políticos com os alunos. Entre os temas abordados estão o parcelamento de salários, falta de funcionários, prioridades de investimento e projetos que retiram benefícios do funcionalismo.



¿Por lei, as escolas não podem abrigar atos políticos, e o Cpers sabe disso. E o mais grave, tentam impingir suas `verdades¿ em jovens mentes em formação¿, diz trecho da nota do Governo do Estado.

Análise pedagógica

O Executivo gaúcho não se posicionou sobre a intenção do sindicato de considerar os debates como período de aula. A análise pedagógica está sendo feita por setores técnicos da Secretaria Estadual da Fazenda. Após a conclusão, as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) receberão orientações.

Contraponto

O Cpers-Sindicato foi procurado para comentar a nota divulgada pelo Governo do Estado, mas a direção não foi encontrada até a publicação desta reportagem. Na quinta-feira (11), a vice-presidente da entidade, Solange Carvalho, defendeu os atos políticos junto aos alunos, dizendo que as disciplinas regulares serão utilizadas para mostrar fatos como o parcelamento de salários e alterações em leis que retiram benefícios dos servidores.

Debates que serão realizados com os alunos:

- 17/08: Crise do Estado. Crise para quem?

- 23/08: Onde está sendo investido o dinheiro dos impostos?

- 28/08: Projetos do governo que atacam os servidores e os serviços públicos.

Leia a íntegra da nota enviada pelo Piratini:



"NOTA DO GOVERNO DO RS

Aulas de Cidadania?

O CPERS/Sindicato está convocando educadores e comunidade escolar a aderirem ao que consideram ¿aulas cidadãs¿¿ com o objetivo de propagar a linha ideológica seguida pelo Sindicato aos alunos. O material informativo distribuído pelo sindicato conclama as escolas públicas estaduais para promover esses atos totalitários e absurdos.

Este ato representa uma afronta às Diretrizes Curriculares nas esferas nacional e estadual de Educação. Nesse sentido, a iniciativa dos educadores que aderirem, além de demonstrar total desrespeito à nobre profissão, colocarão interesses sindicais à frente do conhecimento, da pedagogia e da didática. A iniciativa também é uma ação totalmente ilegal que desrespeita a comunidade escolar, em especial os alunos, ao tentar transferir para a escola um confronto corporativista.

Por lei, as escolas não podem abrigar atos políticos, e o CPERS sabe disso. E o mais grave, tentam impingir suas 'verdades' em jovens mentes em formação.

Pautas como ¿Projetos de Governo que atacam servidores e serviços públicos¿, ¿Barulhaço de Alerta¿, entre outros, não se configuram como projetos pedagógicos.

A discussão aqui não é fazer apologia positiva ou negativa a qualquer governo que seja. Os projetos pedagógicos, na perspectiva do Estado, são acompanhados pela Secretaria de Educação e Coordenadorias Regionais de Educação. Além disso, esta proposta unilateral por parte do Sindicato é uma distorção de competências.

O Governo do Estado não vai permitir que o espaço público, destinado ao aprendizado, seja usado como palco político. Isso é uma afronta que não será tolerada."