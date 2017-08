Políticos prestam homenagens a Carlos Araújo, morto neste sábado

Memória

Zero Hora

Por: Zero Hora

Após a morte de Carlos Araújo, vítima de complicações pulmonares aos 79 anos, diversos políticos fizeram homenagens ao ex-deputado neste sábado (12). Abaixo, veja algumas das publicações.



O velório de Araújo será na Assembleia Legislativa entre 15h e 21h. A cerimônia de cremação ocorrerá em seguida, com presença apenas de familiares.

José Ivo Sartori (PMDB), governador do RS:

"Araújo teve importante papel na luta pela redemocratização, sendo referência na defesa das causas sociais. Araújo se destacava pelo espírito democrático, se relacionando de forma fraternal sempre respeitando posições diversas. Na carreira política, foi eleito deputado estadual por três mandatos, atuando com destaque na Assembleia Constituinte Estadual em 89. Em 2000 se afastou da vida parlamentar e passou a se dedicar exclusivamente à advocacia trabalhista como um dos mais antigos advogados da área no País, mas sem deixar de lado seu papel de articulista. Carlos Araújo deixa um legado à democracia que permanecerá na memória dos gaúchos. O Governo se solidariza com a família e amigos neste momento de tristeza".



José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre:

Paulo Paim (PT), senador:

Meu coração chora a morte de Carlos Araújo... um extraordinário amigo e companheiro de longas jornadas #Solidariedade aos familiares pic.twitter.com/71Cmn0XBJk ¿ Senador Paulo Paim (@paulopaim) 12 de agosto de 2017

Maria do Rosário (PT), deputada federal:



"Neste dia 12, quis o destino o número do partido no qual militou e exerceu seus mandatos, partiu Carlos Araújo. Ficará na lembrança e como inspiração para as nossas vidas sua sagacidade e liderança nas lutas em defesa da democracia, desde os tempos da ditadura militar. Nossa solidariedade e abraço à sua família."



O Br e o trabalhismo genuíno perdem um ícone. Carlos Araújo, grande quadro político da resistência à ditadura e do direito. Solidariedade.¿¿ ¿ Maria do Rosario (@mariadorosario) 12 de agosto de 2017

Henrique Fontana (PT), deputado federal:

Carlos Araújo deixa exemplo de luta e legado de resistência p/geração q hj ocupa as ruas novamente pela democraciahttps://t.co/5CDghX5EJopic.twitter.com/Qo9lGEthAb ¿ Henrique Fontana (@HenriqueFontana) 12 de agosto de 2017

Manuela D'Ávila (PSOL), deputada estadual:

meu abraço aos familiares de Carlos Araujo. quantas contribuições deu ao nosso Rio Grande! ¿ Manuela (@manudeputada) 12 de agosto de 2017

Adão Villaverde (PT), deputado estadual: