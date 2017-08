Temer já está no Planalto e recebe deputados do Paraná

Política

O presidente Michel Temer chegou a Brasília e já está no Palácio do Planalto. De acordo com a última atualização da agenda, Temer recebe daqui a pouco os deputados Sérgio Souza (PMDB-PR) e Osmar Serraglio (PMDB-PR) e o ex-governador do Paraná Orlando Pessuti (PMDB).

Depois, às 15h30, o presidente fará uma reunião com a equipe econômica. O encontro contará com a presença dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, além dos chefes da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. O líder do governo no Senado e presidente nacional do PMDB, Romero Jucá (RR), também estará na reunião.

Temer ainda se reunirá com o presidente do Grupo Abril, Walter Longo, às 17 horas, e, depois, terá encontro com sindicalistas. Esta audiência, marcada para as 17h30, terá a presença do deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força, do secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, mais conhecido como Juruna, e do primeiro-secretário da Força, Sérgio Luiz Leite.