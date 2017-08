Temer vai a evento no Rio, reúne ministros da área econômica e recebe Força

Política

O presidente Michel Temer vai ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 9, para participar da solenidade de abertura do Encontro Nacional de Comércio Exterior deste ano (Enaex 2017), ainda pela manhã.

À tarde, já de volta a Brasília, o presidente fará uma reunião com ministros da área econômica. O encontro está marcado para 15h30 e contará com a presença de Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento), além de Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral). O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) também estará na reunião.

Temer ainda irá receber o presidente do Grupo Abril, Walter Longo, às 17h e, depois, terá reunião com sindicalistas. Este encontro, marcado para às 17h30, terá a presença do deputado Paulinho da Força (SD-SP), do secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves-Juruna, e do primeiro-secretário da Força Sindical, Sergio Luiz Leite.