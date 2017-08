Wesley Batista chega à PF em São Paulo para prestar depoimento

Política

O empresário Wesley Batista, presidente da JBS, chegou agora por volta das 14h30 desta quarta-feira, 9, à sede da Polícia Federal, em São Paulo (SP), para prestar depoimento. Ele chegou de carro, sentado no banco de trás e acompanhado pelo advogado Pierpaolo Bottini. O veículo entrou direto no estacionamento da PF, por uma entrada lateral. Wesley não deu declarações à imprensa.

Mais cedo, seu irmão, Joesley Batista, também prestou depoimento à PF na investigação sobre a venda de ações nos dias que precederam a notícia sobre o acordo de delação e as aplicações da companhia no mercado de câmbio. Ele também não quis falar com os jornalistas.

Bottini, que também acompanhou Joesley no depoimento, já havia adiantado que voltaria à tarde no local, desta vez com Wesley. O depoimento de Joesley durou aproximadamente três horas.