Acidente com excursão gaúcha na Argentina deixa dois mortos

O ônibus de uma excursão gaúcha que ia de Porto Alegre para Buenos Aires tombou na Argentina na manhã desta terça-feira. De acordo com jornal Clarín, duas mulheres morreram e outras 15 pessoas foram encaminhadas com ferimentos a hospitais da região. Havia 50 passageiros e dois motoristas no coletivo.

O acidente ocorreu por volta das 7h30min na Rota 14, em Entre Ríos, província localizada ao norte de Buenos Aires e próximo à fronteira com o Uruguai. As informações preliminares dão conta de que o veículo teria saído da pista em uma curva, batido no guard rail e capotado para o lado esquerdo, tombando no canteiro central da rodovia.

Conforme Venâncio Soares, um dos proprietários da empresa RDM Turismo, de Gravataí, o ônibus foi alugado por uma agência de turismo para levar moradores de Novo Hamburgo e Porto Alegre para a capital argentina.

Soares está viajando para a Argentina para prestar apoio às vítimas. Ele afirma ainda não ter conseguido contatar o motorista para saber as causas do acidente. Conforme o Clarín, não havia uma boa visibilidade no momento do acidente.