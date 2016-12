AO VIVO: acompanhe o trânsito na saída para o fim de semana de Natal

Estradas

Cerca de 90 mil veículos devem passar pela freeway em direção ao Litoral Norte e a Santa Catarina até domingo, segundo a Concepa. O movimento deve ser mais intenso nesta sexta-feira, com 35 mil carros.



A orientação da Concepa é para que os motoristas peguem a rodovia antes do meio-dia de sexta-feira e após as 18h no sábado. Para o retorno a Porto Alegre, o melhor horário para realizar a viagem deve ser antes das 14h de domingo.



