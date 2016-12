Noroeste do RS

Um ciclista morreu atropelado, no começo da madrugada deste sábado (24), na BR-392, em São Pedro do Butiá, no noroeste do Estado. O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ciclista foi atingido por um Peugeot e morreu na hora. Ele tinha 59 anos e não teve o nome divulgado. Não há informações se o motorista prestou socorro. A rodovia não ficou bloqueada.



