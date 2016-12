"Era uma família muito unida", diz parente de vítimas de acidente na BR-386 

Santo Antônio do Planalto

Valdemar Bisist de Souza, 44 anos (C); a mulher dele, Andreia Fátima Dias, 39 anos (E) e a filha do casal Andrieli Dias de Souza, de 8 anos (D) estão entre as vítimas do acidente Foto: Arquivo Pessoal / Reprodução

Os quatro ocupantes do Fiesta envolvido na colisão com um caminhão em Santo Antônio do Planalto, no norte do Estado, na manhã desta terça-feira, estavam retornando de uma viagem que percorreu três municípios do noroeste do Estado. O motorista Valdemar Bisist de Souza, 44 anos; a mulher dele, Andreia Fátima Dias, 39 anos; a filha do casal, Andrieli Dias de Souza, de 8 anos; e um irmão do motorista, Osmar Bisist de Souza, 41 anos, se deslocaram para a região no feriado de Natal para visitar familiares, conforme a costureira Janete Pellenz, 41 anos, prima de Andreia — também moradora de Nova Petrópolis.



Segundo Janete, os quatro foram para os municípios de Miraguaí, onde passaram o Natal com os pais dos irmãos Souza, depois visitaram as cidades de Tenente Portela, moradia de avó, tias e de uma irmã de Andreia, e Três Passos, onde reside a mãe dela. Janete afirmou que a família era bastante unida e que era difícil vê-los tristes:



— Me criei com a Andreia e nunca vi ela triste. Ela estava sempre sorridente e alegre. O Valdemar também estava sempre alegre, era muito festeiro. Era uma família muito unida, nunca víamos tristeza neles. Nos encontrávamos quase todos os fins de semana. Fizemos um churrasco juntos há duas semanas atrás. É muito difícil ver essa fatalidade acontecer de uma hora para outra — disse.



A costureira explicou que Osmar mora no Ceará e estava passando as férias com a família do irmão em Nova Petrópolis:



— Ele viajou com a família do irmão para visitar seus pais em Três Passos e os familiares da Andreia nas outras cidades. Ele estava voltando com eles para Nova Petrópolis, onde passaria o Ano-Novo e depois retornaria para o Ceará — explicou.



A prima de Andreia disse que o filho mais velho do casal, Adriano, 21 anos, está aguardando a liberação dos corpos. O velório das vítimas está programado para as 7h de quarta-feira, e o enterro deve ocorrer por volta das 16h30min:



— Agora, fico muito triste pelo Adriano. Não sei como ele vai enfrentar essa fatalidade. Ele era muito apegado à família. Víamos direto ele passando aqui por perto de bicicleta com o pai. Eles eram muito unidos. Agora, ele ficou sozinho do dia para a noite — lamentou Janete.



Perícia preliminar aponta possível causa do acidente



Segundo a delegada Heladia Zanchet Cazarotto, primeira a atender o caso, a perícia apontou, preliminarmente, que o motorista do Fiesta teria invadido a via oposta e ambos colidiram na saída da pista contrária a que vinha o carro. Com a manobra e após o impacto, o caminhão acabou parando no terreno à margem da rodovia.



Ainda conforme a delegada, o motorista e a mulher usavam cintos, mas os passageiros de trás do Fiesta estavam sem. Todos morreram na hora. O caminhoneiro teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Carazinho, mas não corre risco de vida.



A delegada Rita Felber de Carli, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Carazinho ficará responsável pelo inquérito do caso.



