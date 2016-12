Mulher morre em acidente na ERS-569 em Barra Funda

Norte do Estado

Uma mulher morreu após uma colisão frontal no km 32 da ERS-569, em Barra Funda, no norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira. O acidente, que envolveu um Gol e uma Land Rover, aconteceu por volta das 4h. As informações são da Rádio Gaúcha.

A vítima, que ainda não teve o nome confirmado pela polícia, era uma das ocupantes do Gol. Na Land Rover, uma pessoa ficou ferida.

As causas do acidente também não foram confirmados pela polícia.