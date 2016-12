Os melhores horários para tentar fugir do congestionamento na volta do feriadão

Trânsito

Para evitar congestionamentos na freeway e em outras estradas, durante o retorno do feriado de Ano Novo no Litoral Norte e em Santa Catarina. A Triunfo Concepa, Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres alertam para que os motoristas programem sua viagem de volta da praia.

Com a previsão de que 140 mil veículos retornem do Litoral entre o domingo e a segunda, a recomendação é para que o motorista faça seu deslocamento até as 10 horas de domingo ou a partir das 14h de segunda-feira.



Segundo a Triunfo Concepa, cerca de 136 mil veículos passaram pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção ao litoral norte gaúcho e de Santa Catarina entre a quinta-feira e o meio-dia deste sábado para as festividades de Réveillon. Além disso, muitos se deslocaram desde o feriado de Natal, e a rodovia recebeu movimentação intensa sentido às praias durante toda a semana.



Chefe da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Alessandro Castro, enfatizou a importância de se programar. Também lembrou dos cuidados que os motoristas devem ter neste retorno de feriadão.



— Primeira preocupação deve ser o horário, estar atento com o tempo. Com chuva, muitas pessoas acabam antecipando a volta para casa. O motorista ainda precisa evitar a troca de faixa na estrada e também pode não esquecer de manter o farol acesso — alertou Castro.

Castro também falou sobre duas situações que estão ocorrendo com frequência nas rodovias, neste final de ano – a pane seca (falta de combustível) e também o superaquecimento de motores por falta de água. Por isso ele ressaltou que se faça uma revisão no veículo antes de pegar a estrada.

— Estamos presenciando diversos casos de pane seca e de superaquecimento de motor, por isso os motoristas devem averiguar a água e abastecer corretamente seus veículos — ressaltou Alessandro.

A Triunfo Concepa alerta, ainda, que poderá, em ação conjunta com a PRF e a PRE, liberar o acostamento como faixa adicional entre os km 1,5, em Osório, e 26, em Santo Antônio da Patrulha, no sentido litoral-Porto Alegre. Os motoristas devem estar atentos à sinalização na rodovia, que será feita com luzes piscantes. Quando eles estivem ativados, o tráfego pelo acostamento estará autorizado, mas apenas neste trecho. A velocidade permitida será de 70 Km/h.

A PRF alertou que câmeras e radares serão utilizados durante todo o final de semana, na freeway e na BR-101. Por isso os motoristas devem estar atentos aos locais onde será permitido o uso do acostamento como faixa adicional.

