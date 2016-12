Pedestre morre ao ser atropelado e cair de ponte na RS-239, em Parobé

Vale do Paranhana

Um homem morreu ao ser atropelado na ERS-239, em Parobé, na manhã desta quinta-feira. Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, um Corsa, que trafegava no sentido para o Vale do Sinos, atingiu o pedestre na altura do quilômetro 43, próximo das 7h. As informações são da Rádio Gaúcha.

A força do impacto fez com que a vítima acabasse caindo de uma ponte. O homem morreu no local. Os policiais ainda não confirmaram a identificação, mas afirmam que é um jovem, de aproximadamente 25 anos.

O trânsito não tem bloqueios.

*Rádio Gaúcha