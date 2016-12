Quatro pessoas morrem em acidente na BR-386, no norte do RS

Trânsito

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão provocou a morte de quatro pessoas na manhã desta terça-feira. A colisão frontal ocorreu no km 186 da BR-386, em Santo Antônio do Planalto, próximo a Carazinho, no norte do Estado, por volta das 8h15min.



De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um Fiesta, que seguia em direção a Carazinho, que colidiu com um caminhão que vinha no sentido contrário.

Leia mais:

Feriadão de Natal tem 125 multas por hora nas rodovias federais do RS

Ciclista levava bombons para filha quando foi atropelado em São S. do Caí

Vítimas de acidente, mãe e filho vinham da Espanha passar Natal no RS



Uma das pistas da rodovia está interrompida para o trabalho da PRF e da perícia. As vítimas ainda não foram identificadas e as causas do acidente não foram esclarecidas.

Este é o segundo acidente grave ocorrido no norte gaúcho em cinco dias. Na sexta-feira da semana passada, antevéspera do Natal, cinco pessoas da mesma família morreram também na colisão frontal com um caminhão. Pai, dois filhos, nora e um neto estavam na Pajero que se acidentou na ERS-324, em Trindade do Sul.