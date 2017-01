Brigada Militar encontra motorista dormindo no meio da pista na ERS-406, em Nonoai

"Soneca"

Um homem foi encontrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Nonoai, no norte do Estado, dormindo no meio da pista da ERS-406.

O episódio ocorreu na noite do último domingo. Segundo a polícia, o condutor, que não teve a identidade divulgada, estacionou o carro no acostamento do quilômetro 7, saiu do veículo e deitou-se na estrada. Abordado pelo CRBM, ele alegou estar cansado.

— Eu estava com sono e resolvi tirar uma soneca — teria afirmado o motorista aos policiais, segundo o CRBM.



Após ter se recusado a fazer o teste do bafômetro, o homem teve a CNH recolhida e o veículo removido. Ele também deve pagar multa de R$ 2.934,70 pela infração gravíssima.

