Colisão frontal deixa dois mortos na BR-285, em Passo Fundo

Um acidente na BR-285 resultou em duas pessoas mortas no fim da noite desta quarta-feira, em Passo Fundo. Foi uma colisão entre carro e caminhão por volta das 23h30. As vítimas foram identificadas como Juliano dos Santos, de 35 anos, e Marciano Machado Ferraz, de 21. As informações são da Rádio Gaúcha.



Os veículos colidiram frontalmente no KM 298, perto da entrada do bairro José Alexandre Záchia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas eram ocupantes do carro.

O trânsito ficou interrompido por aproximadamente cinco horas. O trânsito foi totalmente liberado às 4h35min. A perícia foi chamada para analisar o local do acidente e esclarecer as circunstâncias em que a colisão ocorreu.



