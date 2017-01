Colisão frontal mata dois motoristas na ERS-153, em Ernestina

Região Norte

Duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre dois carros na madrugada desta sexta-feira, na ERS-153, na região norte do Estado. O caso ocorreu por volta da 0h10min no KM 145, trecho de Ernestina. As vítimas, dois motoristas, ainda não tiveram as identidades confirmadas. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), são dois Fiat Uno azuis, com placas de Passo Fundo e Lagoa Vermelha, que bateram de frente quando um deles tentou ultrapassar um caminhão que transportava botijões de gás de cozinha. Após a colisão, os carros atingiram o caminhão e saíram da pista.



O passageiro de um dos carros sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, mas não tem o estado de saúde confirmado. O caminhoneiro saiu ileso.



Conforme o CRBM, o acidente causa bloqueio parcial na via, com sentidos alternado.



