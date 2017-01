Dois acidentes na BR-285 deixam três mortos

Trânsito

Acidente no km 298 da BR-285, em Passo Fundo, envolveu Polo e carreta, deixando dois mortos

Acidente no km 298 da BR-285, em Passo Fundo, envolveu Polo e carreta, deixando dois mortos Foto: divulgação / PRF

Dois acidentes no km 298, ocorridos na noite desta quinta-feira, deixaram três mortos. Um deles ocorreu no km 298, em Passo Fundo, e resultou em duas vítimas. O outro foi cem quilômetros depois, em Santa Bárbara do Sul, quando mais uma pessoa morreu.

Na primeira colisão, dois ocupantes de um Polo morreram, por volta das 23h30min, após o carro se chocar contra uma carreta carreta Mercedes Benz, ambos com placas de Passo Fundo.

Conforme o levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Polo transitava no sentido Lagoa Vermelha-Carazinho e acabou invadindo a pista contrária, ocorrendo uma colisão frontal com o caminhão que transitava em sentido oposto.

Com a violência do impacto, morreram no local o condutor e o passageiro do automóvel. Eles foram identificadas como Juliano dos Santos, 35 anos, e Marciano Machado Ferraz, 21 anos. O motorista do caminhão não se feriu.



Leia mais:

Manifestantes voltam a parar caminhoneiros em rodovias federais

Caminhoneiros protestam contra preço do frete e do diesel em Ijuí

Agricultores protestam em São Francisco de Paula contra baixos preços



Perto da meia-noite, a PRF foi acionada para atender um acidente também na BR-285, já em Santa Bárbara do Sul. O motorista de um Peugeot 207, com placas de Curitiba (PR), teria perdido o controle na altura do km 394, saiu de pista e capotou.

Com o impacto, o motorista, de 37 anos, morreu no local. A passageira, 64 anos, ficou ferida, e socorrida pelos bombeiros e Samu até o hospital de Panambi. Conforme a polícia, ela era mãe do motorista e ficou em estado de choque. O nome deles não foi divulgado.

A PRF realizou o levantamento do local de acidente e avaliou preliminarmente que a causa pode ter sido um defeito mecânico. O veículo foi removido e será periciado. A Polícia Civil de Santa Bárbara do Sul fará a investigação.



Leia as últimas notícias de ZH