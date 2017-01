ERS-401 segue bloqueada parcialmente entre Charqueadas e São Jerônimo 

Trânsito

O km 17 da ERS-401, entre os municípios de Charqueadas e São Jerônimo, segue bloqueado parcialmente após o solo que sustenta um dos lados da rodovia ceder em razão do vazamento de um arroio próximo ao local durante o temporal que atingiu várias regiões do Rio Grande do Sul na quarta-feira. Segundo a Defesa Civil de Charqueadas, apenas veículos leves — motos, bicicletas e veículos de tração humana ou animal —, de emergência e pedestres estão autorizados a se deslocar pelo trecho. A medida foi adotada após um engenheiro avaliar a situação do terreno.



Os motoristas que precisam utilizar a rodovia têm como alternativa o desvio pela BR 470, entre São Jerônimo e Arroio dos Ratos. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), policiais isolaram o local e estão auxiliando os motoristas que passam pela região.



Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a autarquia e as prefeituras dos dois municípios estão trabalhando para reparar a área atingida pelo temporal de quarta-feira.



Ainda de acordo com o Daer, três caminhões trabalham no transporte do material que está sendo utilizado para preencher o buraco que ficou no solo.



*Zero Hora