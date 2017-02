Manifestantes bloqueiam ERS-122 em ato por moradia em Farroupilha 

Protesto

Cerca de 150 pessoas realizaram protesto na ERS-122, próximo ao km 59, em Farroupilha, na Serra, por volta das 20h de terça-feira. Os manifestantes bloquearam os dois sentidos da rodovia por cerca de uma hora e meia, impossibilitando o tráfego de veículos pelo trecho. Os participantes do ato são moradores de um loteamento invadido que fica no bairro Industrial, próximo à estrada, conforme explicou o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Lentidão no trânsito e congestionamento foram registrados na região.



Ainda segundo o comando, o protesto ocorreu, porque os invasores receberam ordem judicial para desocupar o local. No ato, galhos de árvores foram queimados na rodovia, mas conforme o CRBM, não houve confronto nem feridos. Ninguém foi detido.

Os manifestantes solicitaram a presença de um representante da prefeitura para conseguir novas moradias após a reintegração de posse, mas nenhum integrante da gestão de Farroupilha foi até o local. O ato só acabou após o comandante do CRBM de Farroupilha negociar a dispersão com os manifestantes. O protesto acabou pacifico e sem confronto com a Brigada Militar (BM).



Segundo a prefeitura de Farroupilha, o município não interviu, porque a área invadida é federal. Os moradores receberam uma intimação com pedido de reintegração de posse emitido pela Advocacia-Geral da União (AGU), porque ocupam local pertencente à antiga rede ferroviária, conforme informou a assessoria de comunicação da gestão municipal. A decisão pede que a área seja desocupada em um prazo de 30 dias.

