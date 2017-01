Manifestantes voltam a parar caminhoneiros em rodovias federais

Protestos no RS

Pelo segundo dia, caminhoneiros realizaram manifestações contra o preço do frete e do óleo diesel. Nesta quarta-feira, motoristas autônomos se concentraram em ao menos quatro trechos de rodovias federais, conforme a Polícia Rodoviária Federal. Veja os pontos:

— Em Cruz Alta, no km 194 da BR-158: começou, por volta das 9h30min, um protesto em que um grupo de caminhoneiros solicitavam que todos os caminhões que trafegam no trecho parem em uma área de escape, sem impacto para a trafegabilidade na rodovia.

—Em Ijuí, no km 461 da BR-285: outro grupo de caminhoneiros também parou colegas, pedindo que estacionem em um posto de abastecimento. Demais veículos puderam transitar normalmente.

— Em Uruguaiana, no km 720 da BR 290: uma manifestação de caminhoneiros se concentrou nos acessos ao porto seco de Uruguaiana, com retenção dos veículos de carga por 30 minutos, sem impacto na trafegabilidade da rodovia. O protesto foi encerrado após negociação da PRF no final da manhã.

Diferentemente do dia anterior, nesta quarta-feira não houve registro de tumultos ou violência.

Durante a tarde de terça-feira, a PRF recebeu uma denúncia de que três homens em um veículo Focus estavam realizando abordagens e forçando os motoristas a aderirem ao protesto na rodovia, no município de Palmeira das Missões. Uma equipe se deslocou até o local e flagrou o trio no carro com pedras e galões de combustível.Os três foram detidos e encaminhados à delegacia de polícia.