Pelo menos 204 pessoas ficaram feridas e 11 morreram em estradas do RS no feriado de Ano-Novo

De 30 de dezembro a 1º de janeiro, pelo menos 204 pessoas ficaram feridas e 11 morreram em estradas gaúchas no final de semana de Ano-Novo. Foram 263 acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando Rodoviário da Brigada Militar do Rio Grande do Sul (CRBM). A PRF alerta que um dos principais causadores de acidentes de trânsito é o excesso de velocidade. A fiscalização do órgão flagrou mais de 2,7 mil infrações, das 3.650 registradas nas rodovias federais do Estado cometidas por veículos que excederam o limite de velocidade.

No início da noite de sábado, houve uma colisão frontal na Rota do Sol, em São Francisco de Paula, entre um ônibus da empresa Caxiense e um Troller. O condutor do utilitário não resistiu.



Na manhã de domingo, um condutor foi flagrado dirigindo embriagado na freeway. O automóvel capotou, deixando várias latas de bebida alcoólica na rodovia. O motorista admitiu que bebeu, mas não quis fazer o teste do bafômetro. Ele foi multado em quase R$ 3 mil, vai perder a CNH por um ano e foi preso, com fiança de R$ 1 mil, por estar dirigindo embriagado. A PRF informa que 37 pessoas foram multadas por embriaguez.

Foram registrados 50 acidentes com 52 pessoas feridas nas rodoviais federais. Durante o final de semana, duas pessoas morreram: um homem de 60 anos que conduzia um caminhão que saiu da pista na BR-392, em Canguçu, na madrugada de sábado, morrendo no local e um homem foi atropelado em Esteio, na BR-116, domingo à noite.

A movimentação nas estradas do Estado deve seguir intensa até o fim do dia. Aproximadamente d23 mil veículos já passaram pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha até as 9h30min. Pelas rodovias ERS-030, 040, 407, Estrada do Mar e Rota do Sol, mais de 22 mil veículos já deixaram o Litoral nesta segunda.