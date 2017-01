Rodovias federais do RS têm redução de 12% no número de mortes em 2016 

Balanço

O número de mortes nas rodovias federais do Rio Grande do Sul caiu 12% em 2016 na comparação com 2015. Por outro lado, as multas por excesso de velocidade aumentaram 28% nos últimos 12 meses. No total, em todo o ano passado, foram registrados mais de 4.341 acidentes com feridos ou mortes, de acordo com levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um dos principais fatores para a queda no índice de acidentes fatais se deve ao rigor da fiscalização, sustenta a PRF. A alta no número de veículos fiscalizados foi de 24%, e de 27% de pessoas abordadas na comparação com 2015.

Além disso, a polícia também atribui a redução das mortes pela estratégia de intensificação da presença do radar móvel nas rodovias federais gaúchas — 295% a mais do que em 2015 em relação ao número de horas de operação.

Os testes com bafômetro também aumentaram 41%, passando de 120.064 em 2015 para 169.809 em 2016. No entanto, a quantidade de multas aplicadas em motoristas embriagados subiu 7%, segundo a PRF.

— Isto é reflexo de uma mudança de comportamento. A PRF está fiscalizando e as pessoas estão se conscientizando, não dirigindo após consumir álcool — explica o superintendente da PRF no Rio Grande do Sul, Pedro Souza.

A PRF atuou com intensidade também no combate ao crime nas rodovias. Em 2016, 4.042 pessoas foram presas somente no Estado por diversos crimes, entre eles embriaguez e tráfico de drogas. Nesse período, mais de 6,6 toneladas de maconha foram apreendidas, quase o dobro do que em 2015, quando foram apreendidas 3,4 toneladas.



*Zero Hora