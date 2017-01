RSC-287 será totalmente bloqueada à meia-noite no Vale do Rio Pardo

Trânsito

O trânsito será totalmente bloqueado a partir da meia-noite na RSC-287, em Novo Cabrais, no Vale do Rio Pardo. O motivo são problemas estruturais da galeria tripla localizada sob a rodovia no quilômetro 153.



Desde a quarta-feira, o tráfego estava parcialmente interrompido, com restrição para a passagem de veículos pesados. O bloqueio total a partir da meia-noite não tem previsão de encerrar.

A principal alternativa para quem segue da Região Central para Porto Alegre é entrar no trevo de Cachoeira do Sul, na RS-287, desviar pela cidade e pegar a BR-290 até a Capital. O desvio aumenta a viagem em cerca de 60 quilômetros.



