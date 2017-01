Sete pessoas morrem em acidente com ônibus no Paraná

Excesso de velocidade

Um acidente com um ônibus que ia de Foz do Iguaçu para Maringá, no Paraná, causou a morte de pelo menos sete pessoas na altura do quilômetro 207 da BR-158, perto de Campo Mourão, na região centro-oeste do Estado, na madrugada desta terça-feira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus, que transportava 41 passageiros, estava em velocidade excessiva ao entrar em uma alça de acesso à rodovia em direção a Maringá. O motorista perdeu o controle do veículo, que tombou em um barranco.

O acidente aconteceu por volta das 4h30. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foi até o local para atendimento aos feridos, que foram levados, alguns em estado grave, para hospitais de Campo Mourão. Os mortos já estão no Instituto Médico-Legal do município.

*Agência Brasil