Três pessoas morrem em acidentes de trânsito no Norte do RS

Trânsito

A tarde deste sábado foi violenta nas rodovias estaduais da Região Norte do Rio Grande do Sul. Três acidentes de trânsito resultaram em três mortes e duas pessoas feridas.

A primeira ocorrência foi na RS-587, em Cristal do Sul. Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, um idoso de 73 anos teve um mal súbito enquanto dirigia. Após perder o controle, ele acabou capotando o Corsa nas proximidades da casa onde morava, e morrendo na hora. Ele foi identificado como João Benedini.



Leia mais:

Ao menos 100 mil veículos devem retornar do Litoral pela Freeway

Colisão na BR-116 mata um homem e fere quatro pessoas



Duas horas depois, próximo das 15h30, na RS-324, em Casca, o condutor de uma motocicleta perdeu o controle e colidiu em uma arvore. Ele morreu na hora. A esposa dele estava no carona e teve ferimentos leves. O Batalhão Rodoviário não repassou o nome da vítima fatal.

O último acidente com morte ocorreu na RS-480, em Herval Grande. Uma motocicleta modelo Honda CBR saiu da pista, segundo os policiais rodoviários. Uma jovem de 26 anos, identificada como Diana Catani, que estava na carona, morreu no local. O homem que conduzia a motocicleta ficou com ferimentos graves e foi levado para um hospital de Chapecó, em Santa Catarina. As informações são da Rádio Gaúcha.



Veja as últimas notícias