190 mil veículos são esperados na freeway a partir desta segunda-feira no retorno do Litoral 

A partir desta segunda-feira, as estradas que ligam o litoral norte do Estado à Região Metropolitana de Porto Alegre começam a receber o movimento de retorno após o Carnaval. Até a Quarta-feira de Cinzas, 190 mil veículos devem passar pela freeway na saída das praias. As informações são da Rádio Gaúcha.

O dia de maior trânsito ficará concentrado na terça-feira (28) de Carnaval, quando 75 mil carros são esperados na rodovia no sentido à Grande Porto Alegre. De acordo com a estimativa da Concepa, 50 mil e 65 mil veículos utilizarão a Freeway na segunda e na quarta, respectivamente, rumo à Região Metropolitana.



O que mais preocupa as autoridades de trânsito é que, além de ser Carnaval, o período também irá absorver o trânsito do fim da temporada de verão deste ano, o que deve aumentar ainda mais o fluxo de retorno, com a possibilidade de congestionamentos nas rodovias que ligam o Litoral Norte à Grande Porto Alegre.

Por isso, a concessionária recomenda que os motoristas peguem a estrada antes das 10h de terça e a partir das 14h de quarta.

A saída para o Carnaval foi marcada por dois dias de trânsito lento na Freeway e na RS-040. O sábado (25) registrou, em um único dia, o maior movimento na Freeway dos últimos 20 anos em direção ao Litoral Norte do Estado. Ao todo, 84.067 veículos passaram pela rodovia no deslocamento às praias. O fluxo só normalizou nas duas estradas durante o domingo (26). Até o momento, mais de 173 veículos se deslocaram pela Freeway rumo ao Litoral gaúcho e catarinense desde sexta (24).