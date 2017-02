Caminhonete capota no acesso ao túnel da Conceição em Porto Alegre 

Acidente

Uma caminhonete Ecosport capotou na manhã desta segunda-feira, no acesso da avenida Osvaldo Aranha para o túnel da Conceição, no Centro de Porto Alegre. O acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com testemunhas, após o acidente, o motorista do veículo saiu caminhando do local. Ele abandonou o veículo.

Conforme a EPTC, a caminhonete não estava em situação de roubo. O trânsito no local não precisou ser bloqueado, já que o veículo derrubou blocos de concreto e invadiu um espaço onde não passam veículos.