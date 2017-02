Exército constrói ponte provisória e trânsito na RSC-287 é liberado com restrições

Infraestrutura

O trecho do km 153, da RSC-287 em Novo Cabrais, recebeu uma ponte móvel construída pelo Exército nesta quinta-feira. Com isso, o trânsito será permitido a partir das 8h desta sexta-feira. A circulação havia sido interrompida há menos de um mês, após a queda de uma barreira que causou danos estruturais na rodovia. As informações são da Rádio Gaúcha.

A obra sustenta a passagem de veículos de passeio e de carga até quatro eixos e 30 toneladas. Veículos que excedam essas características devem continuar utilizando as rotas alternativas, como as BR-392, 471,153 e 290. Além da ponte, que tem 34m de comprimento e 3,6m de largura, foi preciso viabilizar a colocação de asfalto e sinalização no trecho.



A estrutura foi instalada pelo 3º Batalhão de Engenharia de Combate, de Cachoeira do Sul, com os custos arcados pela EGR. Além da ponte, que tem 34m de comprimento e 3,6m de largura, foi preciso viabilizar a colocação de asfalto e sinalização no trecho. Após a montagem, foram realizados ajustes e testes.



Estrutura definitiva



A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) definiu, nessa quinta, a empresa DW Engenharia Ltda como responsável pela construção do pontilhão definitivo. Por se tratar de uma questão emergencial, a EGR fez dispensa de licitação para dar maior agilidade ao processo.



Após assinada a ordem de serviço, os trabalhos devem começar em até cinco dias. A obra terá um custo de cerca de R$ 700 mil e o cronograma prevê a conclusão em, no máximo, 90 dias.