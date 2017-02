Homem morre em acidente na Estrada do Mar, em Torres

Trânsito

Um motociclista morreu no começo da tarde deste sábado no km 78 da ERS-389, a Estrada do Mar, em Torres. Ele colidiu frontalmente com um caminhão de gás que seguia rumo ao norte do Estado.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Mateus de Souza das Neves, 26 anos, teria invadido a pista contrária em alta velocidade e não teria conseguido desviar do caminhão, que trafegava no sentido oposto. Ele morreu no local. O condutor do outro veículo ficou ferido e foi encaminhado ao hospital de Torres.



Até as 16h, a rodovia teve o trânsito controlado para a retirada dos veículos, gerando lentidão na região e, depois, o trânsito foi normalizado.