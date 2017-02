Mobilização regional tenta arrecadar R$ 140 milhões para retomar duplicação da BR-116

Entre Guaíba e Pelotas

A comunidade da Zona Sul do Estado iniciou uma articulação para pedir ao governo federal a ampliação de verbas que possa garantir a retomada da duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas. O grupo, que envolve empresários, políticos, docentes, entre outros, se reuniu na última sexta-feira. Para 2017, a obra recebeu da União R$ 59 milhões. As informações são do blog Estamos em Obras, da Rádio Gaúcha.



Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a prefeita de Pelotas informou que o objetivo é reunir mais R$ 140 milhões. Segundo Paula Mascarenhas, com este recurso seria possível garantir a volta dos trabalhos. Ela também lembrou o risco que há deixando a rodovia no atual estado.



— Vidas estão se perdendo nesta BR. Além disso, há um desperdício do dinheiro público. O investimento feito está se deteriorando — reclama a prefeita.



Há aproximadamente um mês, o ministro Eliseu Padilha concedeu entrevista ao Atualidade e sugeriu que a bancada gaúcha no Congresso Nacional se mobilizasse e conseguisse destinar mais recursos para a obra a partir de emendas parlamentares. Atualmente, as obras de duplicação da BR-116 já estão 59% concluídas. Porém, não há qualquer ponto novo com circulação de veículos. Há alguns trechos quase prontos que, somados, representariam em torno de 60 quilômetros de pista nova. Eles estão localizados nos lotes 01, 02, 06, 08, e 09.



Dos nove trechos de obra, apenas um tem um ritmo considerado adequado de trabalho. É o lote 07, da construtora Sultepa. O motivo é que a empresa ficou um tempo sem realizar obras no local por ter entrado em recuperação judicial. Dessa forma, havia recurso represado, que a empresa está tendo acesso agora. Outros três lotes estão ativos, mas com pouca movimentação: 01, 04 e 08. Os demais lotes estão parados: 02, 03, 05, 06 e 09.



Do total de R$ 1 bilhão (R$ 1.040.759.913,61) previsto para a obra, o Dnit já pagou R$ 614 milhões (R$ 613.939.171,46). Os trabalhos iniciaram-se em datas distintas, com sete meses de diferença entre o lote que começou primeiro – em outubro de 2012 – ao que começou por último – em maio de 2013. A previsão era de que toda a obra fosse concluída em 2015.