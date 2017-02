Vale do Rio Pardo

Um motociclista de 32 anos, cujo nome não foi divulgado, morreu após saída de pista no interior de Passo do Sobrado, no Vale do Rio Pardo, na tarde deste sábado.

Segundo a polícia, o homem perdeu o controle da motocicleta na localidade de Rincão da Nossa Senhora, saiu da pista e caiu às margens da estrada.

O condutor morreu na hora. O carona foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires.

Leia as últimas notícias do dia