Motociclista morre em acidente no bairro Partenon, em Porto Alegre

Um motociclista morreu em acidente de trânsito, no final da noite deste domingo, no bairro Partenon, em Porto Alegre. O acidente ocorreu em cima do Viaduto São Jorge, na Rua Doutor Salvador França, por volta das 23h30min, no sentido Norte - Sul. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a EPTC, o piloto perdeu o controle da moto e tombou. Joaquim Rafael Muradas Barbosa, de 35 anos, morreu no local. O trânsito ficou bloqueado no trecho para a realização da perícia, mas já foi liberado.



