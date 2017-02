PRF retira ônibus que tombou na BR-290 em Eldorado do Sul 

Trânsito liberado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) retirou, na tarde desta quinta-feira, o ônibus de excursão argentino que estava caído nas margens da BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, desde a última segunda-feira. No acidente, as 53 pessoas que estavam no veículo não sofreram ferimentos graves.



Em certo momento, o processo de retirada foi interrompido, porque o ônibus se encontrava em local de difícil acesso. A PRF cogitou encerrar a operação e retomar o procedimento, realizado por um guincho, na sexta-feira. Durante o trabalho, os dois sentidos da rodovia foram bloqueados, o que gerou lentidão e congestionamento na região. Após uma nova tentativa, no fim da tarde desta quinta, a equipe conseguiu retirar o veículo do local, liberando totalmente o trecho da BR-290.



No dia do acidente, o motorista do coletivo relatou à PRF que jogou o veículo às margens da rodovia para evitar uma colisão frontal com um carro que realizava uma ultrapassagem no trecho. O ônibus só não capotou após o tombamento pois árvores seguraram sua estrutura.



*Zero Hora com informações da Rádio Gaúcha