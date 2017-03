Em menos de 24 horas, quatro pessoas morrem em acidentes de trânsito no RS

Estradas e cidade

Entre a tarde de sábado e a manhã deste domingo, quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Dois casos ocorreram na última madrugada. As informações são da Rádio Gaúcha.

Em Bozano, no Noroeste, um Fiesta saiu da pista e colidiu contra árvores às margens da BR-285. Morreu o motorista, de 27 anos, que não teve o nome divulgado. Ele era morador do município de Pejuçara.

Outro acidente com morte foi registrado em Carlos Barbosa, na Serra, quando um Fusca colidiu contra uma Saveiro, no bairro Vila Nova. O motorista do Fusca, Guilherme de Quadros Correa, de 20 anos, foi encaminhado ao Hospital São Roque, mas não resistiu aos ferimentos.

Já na noite de sábado, um acidente deixou uma mulher morta e dois feridos no km 201 da BR-285, em Lagoa Vermelha. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma Ranger colidiu em um veículo estacionado e saiu da pista. Os feridos foram levados para o Hospital São Paulo. Dois estavam em observação até esta manhã. Uma mulher, que não teve a identificação divulgada, morreu durante atendimento.

Em Taquara, no fim da tarde de sábado, um motociclista morreu na RS-239. Segundo a Polícia Civil, a moto conduzida por Guilhano Luiz Ignácio, 23 anos, colidiu em um Scenic no sentido Taquara-Rolante. O motorista do automóvel e um passageiro ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento. Não há informação sobre o estado de saúde deles.