Motociclista morre em acidente na BR-116, em Canoas

Trânsito

Um motociclista morreu em acidente de trânsito, no final da noite desta terça -feira, na BR-116, no trecho de Canoas. Diego Alves, de 30 anos, perdeu o controle da moto na descida do Viaduto da Metrovel, no sentido Capital – Interior, por volta das 23h30min. O piloto morreu no local após colidir na mureta central da rodovia. O trecho não ficou bloqueado. As informações são da Rádio Gaúcha.



