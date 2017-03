Motorista atropela homem em parada de ônibus na BR-116

Canoas

Um motorista perdeu o controle do carro, invadiu a calçada e atropelou um pedestre que estava no ponto de ônibus, na manhã deste sábado, na BR-116, em Canoas. A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. O motorista também foi encaminhado ao hospital com ferimentos na cabeça. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme a polícia, o carro capotou, derrubou um poste com gerador e destruiu a fachada de um motel. O veículo teve a parte dianteira completamente destruída — as peças do automóvel ficaram espalhadas pela via.

De acordo com um bombeiro que auxiliou no socorro, a vítima, um homem de 52 anos, estava inconsciente, com os sinais vitais fracos e fraturas nas duas pernas.

Uma guarnição do corpo de bombeiros também foi acionada para conter um princípio de incêndio ocasionado pela destruição da rede elétrica. Uma equipe da RGE Sul trabalha para restabelecer o fornecimento de energia na região.

